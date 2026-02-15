Синнер — об Олимпиаде-2026: смотрю многое, даже изменил свои тренировочные планы

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как следит за Олимпийскими играми — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«Я смотрю многое, даже изменил свои тренировочные планы, особенно чтобы смотреть лыжные дисциплины.

Невероятно видеть каждого спортсмена на высшем уровне, столько сюрпризов — как приятных, так и не очень. Очень здорово наблюдать за этим напряжением со стороны!» – сказал Синнер в интервью Sky Sport Italy.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.