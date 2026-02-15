Скидки
Рада Золотарёва уступила Луизине Джованнини в финале турнира W35 в Анталье

Рада Золотарёва уступила Луизине Джованнини в финале турнира W35 в Анталье
Комментарии

Российская теннисистка Рада Золотарёва уступила сопернице из Аргентины Луизине Джованнини в финале турнира W35, который прошёл в Анталье (Турция). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6. Матч состоялся на грунтовом покрытии.

Раде Золотарёвой 17 лет, она тренируется под руководством Марины Ботвинник и Георгия Купришвили. На текущий момент теннисистка занимает 528-е место в мировом рейтинге WTA. Ранее Золотарёва приняла участие в юниорском турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, где в полуфинале уступила француженке Ксении Ефремовой.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
31 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Рада Золотарёва
Россия
Рада Золотарёва
Р. Золотарёва

В 2024 году спортсменка получила звание «Мастер спорта России».

