Рада Золотарёва уступила Луизине Джованнини в финале турнира W35 в Анталье
Российская теннисистка Рада Золотарёва уступила сопернице из Аргентины Луизине Джованнини в финале турнира W35, который прошёл в Анталье (Турция). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6. Матч состоялся на грунтовом покрытии.
Раде Золотарёвой 17 лет, она тренируется под руководством Марины Ботвинник и Георгия Купришвили. На текущий момент теннисистка занимает 528-е место в мировом рейтинге WTA. Ранее Золотарёва приняла участие в юниорском турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, где в полуфинале уступила француженке Ксении Ефремовой.
Australian Open — девушки. 1/2 финала
31 января 2026, суббота. 04:10 МСК
Ксения Ефремова
К. Ефремова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
Рада Золотарёва
Р. Золотарёва
В 2024 году спортсменка получила звание «Мастер спорта России».
