Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге «тысячника» в Дубае
96-я ракетка мира австралийская теннисистка Кимберли Биррелл обыграла соперницу из Германии Татьяну Марию, занимающую в рейтинге WTA 54-е место, и вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжилась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.
Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 11:50 МСК
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|3
|7
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
По ходу матча Мария сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Биррелл подала навылет два раза, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Далее Биррелл сыграет с третьей ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Комментарии
