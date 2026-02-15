Определилась соперница Елены Рыбакиной во втором круге «тысячника» в Дубае

96-я ракетка мира австралийская теннисистка Кимберли Биррелл обыграла соперницу из Германии Татьяну Марию, занимающую в рейтинге WTA 54-е место, и вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжилась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

По ходу матча Мария сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Биррелл подала навылет два раза, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Далее Биррелл сыграет с третьей ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.