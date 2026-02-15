Павлюченкова в двух сетах проиграла Крейчиковой в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае

110-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах уступила сопернице из Чехии Барборе Крейчиковой, занимающей в рейтинге WTA 53-ю строчку, в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

По ходу матча Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. Крейчикова подала навылет восемь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Далее Крейчикова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.