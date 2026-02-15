Павлюченкова в двух сетах проиграла Крейчиковой в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
110-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах уступила сопернице из Чехии Барборе Крейчиковой, занимающей в рейтинге WTA 53-ю строчку, в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
По ходу матча Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. Крейчикова подала навылет восемь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
Далее Крейчикова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
15:44
-
15:19
-
14:54
-
13:17
-
12:14
-
11:02
-
10:33
-
09:30
-
09:25
-
04:54
-
04:13
-
01:28
- 14 февраля 2026
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
20:35
-
20:28
-
19:48
-
19:20
-
18:47
-
16:28
-
16:09
-
15:28
-
12:22
-
09:30
-
02:36
-
00:15
- 13 февраля 2026
-
22:48
-
22:44
-
22:08
-
21:56
-
20:38
-
19:42
-
19:29
-
19:24