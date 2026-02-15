Скидки
Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова, результат матча 15 февраля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; WTA 1000 Дубай

Павлюченкова в двух сетах проиграла Крейчиковой в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

110-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в двух сетах уступила сопернице из Чехии Барборе Крейчиковой, занимающей в рейтинге WTA 53-ю строчку, в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продлилась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.

Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2
         
4 		4
6 		6
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

По ходу матча Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. Крейчикова подала навылет восемь раз, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Далее Крейчикова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
