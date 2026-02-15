Скидки
Россиянка Алина Корнеева стала победительницей «челленджера» в Португалии

Комментарии

157-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева завоевала титул на «челленджере» WTA-125 в Оэйраше (Португалия), в финале обыграв соперницу из Чехии Дарью Видманову. Встреча спортсменок продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 7:5, 6:1 в пользу Корнеевой.

По ходу матча Корнеева подала навылет два раза, допустила 2 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Видманова сделала также два эйса, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных.

Этот титул стал самым крупным в карьере Корнеевой. Суммарно на профессиональном уровне он стал для теннисистки восьмым.

