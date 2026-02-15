Диана Шнайдер одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно начала свой путь на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:4, 6:1 обыграла 30-ю ракетку мира представительницу Австралии Майю Джойнт.

Встреча Шнайдер с Джойнт продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках россиянка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Шнайдер в Дубае станет или американка Ива Йович (16), или квалифаер/лаки-лузер.