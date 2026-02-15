Скидки
Диана Шнайдер – Майя Джойнт, результат матча 15 февраля 2026, счет 2:0, первый круг турнира в Дубае

Диана Шнайдер одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно начала свой путь на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 15:20 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:4, 6:1 обыграла 30-ю ракетку мира представительницу Австралии Майю Джойнт.

Встреча Шнайдер с Джойнт продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках россиянка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Шнайдер в Дубае станет или американка Ива Йович (16), или квалифаер/лаки-лузер.

Сетка WTA-1000 в Дубае
Календарь WTA-1000 в Дубае
