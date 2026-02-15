Диана Шнайдер одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Дубае
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уверенно начала свой путь на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 15:20 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Майя Джойнт
М. Джойнт
В матче первого круга Шнайдер со счётом 6:4, 6:1 обыграла 30-ю ракетку мира представительницу Австралии Майю Джойнт.
Встреча Шнайдер с Джойнт продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках россиянка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующей соперницей Шнайдер в Дубае станет или американка Ива Йович (16), или квалифаер/лаки-лузер.
