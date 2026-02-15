Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Дубае, её заменит Анастасия Захарова

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000, который стартовал в воскресенье, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ). Спортсменку заменит россиянка Анастасия Захарова (105-я ракетка мира), которая ранее не смогла выйти в основную сетку «тысячника».

Накануне, 14 февраля, Мухова стала победительницей турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), в финале обыграв канадку Викторию Мбоко, занимающую в рейтинге WTA 13-е место.

«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. Его действующей победительницей является российская теннисистка Мирра Андреева, в финале сыгравшая представительницу Дании Клару Таусон.