Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Дубае, её заменит Анастасия Захарова
Поделиться
19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000, который стартовал в воскресенье, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ). Спортсменку заменит россиянка Анастасия Захарова (105-я ракетка мира), которая ранее не смогла выйти в основную сетку «тысячника».
Накануне, 14 февраля, Мухова стала победительницей турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), в финале обыграв канадку Викторию Мбоко, занимающую в рейтинге WTA 13-е место.
Доха (ж). Финал
14 февраля 2026, суббота. 18:05 МСК
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. Его действующей победительницей является российская теннисистка Мирра Андреева, в финале сыгравшая представительницу Дании Клару Таусон.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
17:17
-
16:54
-
16:42
-
15:44
-
15:19
-
14:54
-
13:17
-
12:14
-
11:02
-
10:33
-
09:30
-
09:25
-
04:54
-
04:13
-
01:28
- 14 февраля 2026
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
20:35
-
20:28
-
19:48
-
19:20
-
18:47
-
16:28
-
16:09
-
15:28
-
12:22
-
09:30
-
02:36
-
00:15
- 13 февраля 2026
-
22:48
-
22:44
-
22:08
-
21:56
-
20:38