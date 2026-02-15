Скидки
Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Дубае, её заменит Анастасия Захарова

Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Дубае, её заменит Анастасия Захарова
Комментарии

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000, который стартовал в воскресенье, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ). Спортсменку заменит россиянка Анастасия Захарова (105-я ракетка мира), которая ранее не смогла выйти в основную сетку «тысячника».

Накануне, 14 февраля, Мухова стала победительницей турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), в финале обыграв канадку Викторию Мбоко, занимающую в рейтинге WTA 13-е место.

Доха (ж). Финал
14 февраля 2026, суббота. 18:05 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Тысячник» в Дубае завершится 21 февраля. Его действующей победительницей является российская теннисистка Мирра Андреева, в финале сыгравшая представительницу Дании Клару Таусон.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
