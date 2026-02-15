Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 3:6.
Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 14:20 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Встреча теннисисток продлилась 2 часа 52 минуты. За это время Самсонова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Фернандес семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Далее во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Фернандес сыграет с представительницей Монако Джаниче Чен.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
17:17
-
16:54
-
16:42
-
15:44
-
15:19
-
14:54
-
13:17
-
12:14
-
11:02
-
10:33
-
09:30
-
09:25
-
04:54
-
04:13
-
01:28
- 14 февраля 2026
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
20:35
-
20:28
-
19:48
-
19:20
-
18:47
-
16:28
-
16:09
-
15:28
-
12:22
-
09:30
-
02:36
-
00:15
- 13 февраля 2026
-
22:48
-
22:44
-
22:08
-
21:56
-
20:38