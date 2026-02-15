Скидки
Людмила Самсонова — Лейла Фернандес, результат матча 15 февраля 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-1000 в Дубае

Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 3:6.

Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 14:20 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 3
5 		7 6
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 52 минуты. За это время Самсонова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Фернандес семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Далее во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Фернандес сыграет с представительницей Монако Джаниче Чен.

