Определилась соперница Александровой по второму кругу турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Линетт обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1.
Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
Магда Линетт
М. Линетт
Встреча теннисисток продлилась 1 час 56 минут. За это время Сун сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Линетт 10 подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Действующей чемпионкой турнира в Дубае является россиянка Мирра Андреева.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
19:12
-
18:59
-
17:17
-
16:54
-
16:42
-
15:44
-
15:19
-
14:54
-
13:17
-
12:14
-
11:02
-
10:33
-
09:30
-
09:25
-
04:54
-
04:13
-
01:28
- 14 февраля 2026
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
20:35
-
20:28
-
19:48
-
19:20
-
18:47
-
16:28
-
16:09
-
15:28
-
12:22
-
09:30
-
02:36
-
00:15
- 13 февраля 2026
-
22:48
-
22:44
-
22:08