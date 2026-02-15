Определилась соперница Александровой по второму кругу турнира WTA-1000 в Дубае

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Линетт обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 56 минут. За это время Сун сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Линетт 10 подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Действующей чемпионкой турнира в Дубае является россиянка Мирра Андреева.