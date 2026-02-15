Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась соперница Александровой по второму кругу турнира WTA-1000 в Дубае

Определилась соперница Александровой по второму кругу турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Линетт обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Дубай (ж). 1-й круг
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
4 		6 6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Встреча теннисисток продлилась 1 час 56 минут. За это время Сун сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Линетт 10 подач навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Действующей чемпионкой турнира в Дубае является россиянка Мирра Андреева.

Материалы по теме
Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи
Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android