Алекс де Минор обыграл Оже-Альяссима в финале турнира ATP-500 в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале он одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 18 минут. За это время де Минор не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Оже-Альяссима два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Отметим, что для де Минора это 11-й титул в карьере – четвёртый на «пятисотниках». Ранее в 2024 и 2025 годах он добирался до финала Роттердама, где проигрывал Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответсвенно.