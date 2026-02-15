Алекс де Минор обратился к Оже-Альяссиму после финального матча в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обратился к канадцу Феликсу Оже-Альяссиму после финального матча на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В поединке за титул австралиец одержал победу со счётом 6:3, 6:2.

«Я хотел бы начать с Феликса. Испытываю огромное уважение к тебе и всей твоей команде за то, как ты подходишь ко всему, что делаешь. Ты — настоящий боец. Уверен, у нас ещё будет много сражений», — сказал де Минор после матча.

Отметим, что для де Минора это 11-й титул в карьере – четвёртый на «пятисотниках». Ранее в 2024 и 2025 годах он добирался до финала Роттердама, где проигрывал Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу соответсвенно.