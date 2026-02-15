Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартовал турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Результаты матчей 15 февраля:

Линда Носкова (Чехия) – Энн Ли (США) — 6:3, 5:76 6:4;

Даяна Ястремская (Украина) – Джаниче Чен (Индонезия) — 4:6, 1:6;

Мари Боузкова (Чехия) – Элисе Мертенс (Бельгия) — 2:6, 2:6;

Людмила Самсонова (Россия) – Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 5:7, 3:6;

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия) — 4:6, 4:6;

Элла Зайдель (Германия) – Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4;

Диана Шнайдер (Россия) – Майя Джойнт (Австралия) — 6:4, 6:1;

Лулу Сун (Австралия) – Магда Линетт (Польша) — 6:4, 4:6, 1:6;

Хейли Баптист (США) – Александра Эала (Филиппины) — 4:6, 1:0 Rt;

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Сара Бейлек (Чехия) — 2:6, 2:6.