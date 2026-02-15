Алекс де Минор прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В поединке за титул австралиец одержал победу со счётом 6:3, 6:2 над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Хочу обратиться к своей команде, людям, которые здесь присутствуют. Третья попытка оказалась удачной. Наконец-то нам удалось завоевать титул здесь. Тем, кто здесь не присутствует, — это результат коллективных усилий. Но на самом деле… я рад, что наконец-то смог завоевать титул. Это одно из моих любимых мест в календаре. Я люблю возвращаться сюда, в Роттердам. Показываю свой лучший теннис и наконец-то получаю награду. Большое спасибо этой замечательной публике, благодаря которой я чувствую себя как дома», — сказал де Минор в интервью на корте.