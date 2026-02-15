Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Роттердаме

Алекс де Минор прокомментировал победу на турнире ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В поединке за титул австралиец одержал победу со счётом 6:3, 6:2 над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Роттердам. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Хочу обратиться к своей команде, людям, которые здесь присутствуют. Третья попытка оказалась удачной. Наконец-то нам удалось завоевать титул здесь. Тем, кто здесь не присутствует, — это результат коллективных усилий. Но на самом деле… я рад, что наконец-то смог завоевать титул. Это одно из моих любимых мест в календаре. Я люблю возвращаться сюда, в Роттердам. Показываю свой лучший теннис и наконец-то получаю награду. Большое спасибо этой замечательной публике, благодаря которой я чувствую себя как дома», — сказал де Минор в интервью на корте.

Материалы по теме
Алекс де Минор обыграл Оже-Альяссима в финале турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android