Франсиско Серундоло — Лучано Дардери, результат матча 15 февраля 2026, счет 2:0, финал ATP-250 в Буэнос-Айросе

Франсиско Серундоло стал чемпионом турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
Комментарии

19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче за титул он обыграл представителя Италии Лучано Дардери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Буэнос-Айрес. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:10 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лучано Дардери
22
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Встреча теннисистов продлилась 1 час 37 минут. За это время Серундоло сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дардери три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Призовой фонд турнира в Буэнос-Айресе составил $ 675 310. Отметим, что для аргентинца это четвёртый титул в карьере – первый с июля 2024 года.

