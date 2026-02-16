Франсиско Серундоло стал чемпионом турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче за титул он обыграл представителя Италии Лучано Дардери. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Буэнос-Айрес. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:10 МСК
19
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
22
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча теннисистов продлилась 1 час 37 минут. За это время Серундоло сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дардери три подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Призовой фонд турнира в Буэнос-Айресе составил $ 675 310. Отметим, что для аргентинца это четвёртый титул в карьере – первый с июля 2024 года.
