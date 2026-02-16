Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Бен Шелтон, результат матча 15 февраля 2026, счет 1:2, финал, Даллас, ATP-500

Бен Шелтон одолел Тейлора Фрица в финале турнира в Далласе, отыграв три матчбола
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал победителем турнира категории ATP-500 в Далласе (США). В непростом матче за титул он обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Даллас. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
3 		6 7
         
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча теннисистов продлилась 1 час 51 минуту. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Шелтона 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

По ходу матча Бен Шелтон отыграл три матчбола. Американец выиграл четвёртый титул в карьере, второй на турнирах категории ATP-500.

Материалы по теме
5 лучших действующих теннисистов по количеству побед в карьере
Истории
5 лучших действующих теннисистов по количеству побед в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android