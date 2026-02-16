Бен Шелтон одолел Тейлора Фрица в финале турнира в Далласе, отыграв три матчбола
Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал победителем турнира категории ATP-500 в Далласе (США). В непростом матче за титул он обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
Даллас. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:10 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Встреча теннисистов продлилась 1 час 51 минуту. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Шелтона 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
По ходу матча Бен Шелтон отыграл три матчбола. Американец выиграл четвёртый титул в карьере, второй на турнирах категории ATP-500.
