«Чувствую себя благословенным». Шелтон эмоционально высказался после победы над Фрицем

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился эмоциями после победы на турнире категории ATP-500 в Далласе (США). В непростом матче за титул он обыграл соотечественника Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
«Во-первых, и это самое главное, я хочу поблагодарить бога. Я чувствую себя благословенным. У меня лучшая команда, потрясающая семья… спасибо ему за возможность путешествовать по миру, быть здоровым, выступать перед вами, ребята. Нет ничего лучше этого. Я благодарен всем за то, что пришли. Сегодня был один из лучших матчей по атмосфере в моей карьере», — сказал Шелтон в интервью на корте.
По ходу матча Бен Шелтон отыграл три матчбола. Американец выиграл четвёртый титул в карьере, второй на турнирах категории ATP-500.
