Турнир ATP-500 в Дохе: расписание матчей на 16 февраля

Даниил Медведев
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, в столице Катара Дохе начнётся турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня. На корт в понедельник выйдут россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Теннис. Турнир АТР-500 в Дохе (Катар). Расписание матчей (частично, время — мск):

13:30. Мубарак Шаннан Заид (Катар, WC) — Алексей Попырин (Австралия).
15:00. Якуб Меншик (Чехия, 5) — Ян Хоински (Великобритания, Q).
17:00. Артюр Фис (Франция) — Камиль Майхшак (Польша).
19:30. Томаш Махач (Чехия) — Янник Синнер (Италия, 2).
21:00. Даниил Медведев (Россия, 4) — Цзюнчэн Шан (Китай).

