Теннисистка Авдеева рассказала, как долгое время тренировалась без ОФП

23-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева поделилась, как в европейских академиях тренировалась без физической подготовки.

«Я переехала в Германию, но это был не профессиональный процесс, а самая обычная академия, где ты просто приходишь, с тобой ещё куча людей на корте и один-два тренера. У нас даже не было ОФП, что странно, потому что 18 лет – то самое время, когда нужно укреплять тело, становиться сильнее физически. А мы просто играли друг с другом, набивали удары, никто ничего не подсказывал.

Потом я переехала в Marler Tennis Akademie, где мы стали более профессионально подходить к тренировкам, хоть и не сразу: сначала были какие-то группы, а через два-три года процесс наконец-таки стал индивидуальным. У меня там был хороший тренер, он мне многое дал и стал тем человеком, благодаря которому у меня появился шанс двигаться дальше. С ним я начала узнавать много нового, пробовать. Он дал базу, которой у меня не было, хотя у детей в 15-16 лет она уже есть.

Но, опять же, там тренировки проходили без физподготовки, не с кем особо было играть, приходилось многое делать самой: придумывать себе тренировки, заниматься фитнесом, анализировать свои матчи, а это требует много дополнительных усилий помимо того, чтобы просто выходить на корт и играть. А теннисисту лучше этого всё-таки избегать», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

