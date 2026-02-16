Анна Калинская поднялась на пять мест в рейтинге WTA, Мирра Андреева сохранила позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в новом рейтинге. Екатерина Александрова покинула топ-10 и располагается на 11-м месте. Анна Калинская поднялась на пять позиций и стала 23-й ракеткой мира после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Отметим, в топ-10 рейтинга WTA дебютировала 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

Рейтинг WTA от 16 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 870 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7893.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523.

4 (5). Кори Гауфф (США) — 6423.

5 (6). Джессика Пегула (США) — 5888.

6 (4). Аманда Анисимова (США) — 5690.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4783.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4157.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3260.

10 (13). Виктория Мбоко (Канада) — 3246.

12 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918...

18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2105…

21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

23 (28). Анна Калинская (Россия) — 1780…

49 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1184…

74 (75). Оксана Селехметьева (Россия) — 878...

83 (83) Анна Блинкова (Россия) — 848…