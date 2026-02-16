Анна Калинская поднялась на пять мест в рейтинге WTA, Мирра Андреева сохранила позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в новом рейтинге. Екатерина Александрова покинула топ-10 и располагается на 11-м месте. Анна Калинская поднялась на пять позиций и стала 23-й ракеткой мира после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Отметим, в топ-10 рейтинга WTA дебютировала 19-летняя канадка Виктория Мбоко.
Рейтинг WTA от 16 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 870 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7893.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523.
4 (5). Кори Гауфф (США) — 6423.
5 (6). Джессика Пегула (США) — 5888.
6 (4). Аманда Анисимова (США) — 5690.
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4783.
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4157.
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3260.
10 (13). Виктория Мбоко (Канада) — 3246.
12 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918...
18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2105…
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
23 (28). Анна Калинская (Россия) — 1780…
49 (43). Вероника Кудерметова (Россия) — 1184…
74 (75). Оксана Селехметьева (Россия) — 878...
83 (83) Анна Блинкова (Россия) — 848…