«Не знаю, что такое получать деньги от федерации». Теннисистка Авдеева — о доходе в спорте

Российская теннисистка Юлия Авдеева поделилась, из чего складывается её доход на профессиональном уровне. На данный момент в рейтинге WTA 23-летняя спортсменка занимает 265-ю строчку.

«Только на турнирах зарабатываешь. Мне было 18 лет, и у родителей не стало возможности мне помогать. Я это поняла и приняла. Помню тот разговор, когда они сказали: «Вот есть € 1500, больше отправить тебе не можем». Я сказала: «Окей, буду делать всё, что могу». Рейтинг у меня тогда был 500 или 600.

Зарабатывать на турнирах ITF — «пятнашках» или «двадцатипятках» [турнирах категории W15 и W25] — было очень сложно, поэтому я играла много «денежных» немецких турниров, UTR, чтобы как-то оплачивать тренировки и поездки на турниры.

В один момент мне тренер сильно помог. Он сказал: «Давай ты пока не будешь мне платить деньги». Тогда мне стало полегче, потому что я смогла выступать не на немецких турнирах, где играешь пять-шесть матчей, тратишь силы вместо того, чтобы готовиться или отдыхать. Это возможно, конечно, но тяжело. Тогда мы решили, что надо сосредоточиться на ITF.

Не платила тренеру я плюс-минус год, мне стало спокойнее. Потому что элементарно возникали ситуации, когда надо сходить поесть, а ты не мог отдать столько, сколько хотел, и приходилось экономить вообще на всём. Вместо того, чтобы 10 минут доехать на такси, добираешься 50 минут на трамвае. Или пешком идёшь. Как-то выживаешь.

Так было с моих 19 лет до 21 года. Как только стала показывать результаты и попадать на «Большие шлемы», то начала получать экипировку, ракетки, форму — такие базовые вещи. До этого — нет.

Я вообще, если можно так сказать, ни копейки не получила. Не знаю, что такое получать деньги от федерации. Но я за это ни на кого не обижена. Это мой путь, и я всё отпустила», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

