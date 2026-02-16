Скидки
«Больше ассоциировала себя с Джоковичем». Теннисистка Авдеева — о «Большой тройке»

Новак Джокович
23-летняя теннисистка Юлия Авдеева рассказала, почему вдохновляется 24-кратным чемпионов турнира «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Она также подчеркнула отличия между собой, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

«Ещё [мне нравится] Джокович, аура человека, его умение преодолевать трудности, себя дисциплинировать, выходить из любых ситуаций. Даже когда играли Надаль и Федерер, я себя больше ассоциировала с Джоковичем. Мне казалось, что я играю не так красиво, как Роджер, и я не такой боец, как Рафа, но мне близка дисциплина, умение где-то схитрить, выйти из разных сложностей», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
«Желание поучаствовать в Играх-2028 есть». Джокович впервые посетил открытие зимних ОИ «Желание поучаствовать в Играх-2028 есть». Джокович впервые посетил открытие зимних ОИ
