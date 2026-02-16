Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисистка Авдеева рассказала, что помогло ей сделать скачок в начале сезона-2026

Теннисистка Авдеева рассказала, что помогло ей сделать скачок в начале сезона-2026
Юлия Авдеева
Комментарии

Российская теннисистка Юлия Авдеева на старте 2026 года выиграла турнир категории W75. Она рассказала, что ей в этом помогло.

«Я поменяла свою команду, место тренировок. Хотела что-то изменить уже в середине прошлого сезона, но к точке невозврата, если можно так сказать, пришла только к концу года.

Сейчас я базируюсь недалеко от Франкфурта, в Оффенбахе, в академии Tennis University. Я сюда сначала приехала на пробную неделю, мне очень понравилось, понравился процесс, тренеры, обстановка, поэтому решила здесь остаться. Поняла, что это то место, где меня точно могут чему-то научить, где смогу прибавлять в физических, технических — во всех аспектах», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Материалы по теме
«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
Эксклюзив
«Год я не платила тренеру, экономила на всём». Разговор с российской теннисисткой Авдеевой
«Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой «Она затмила Мирру». Теннисный мир теперь восторгается 19-летней канадкой, а не Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android