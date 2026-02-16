Теннисистка Авдеева рассказала, что помогло ей сделать скачок в начале сезона-2026

Российская теннисистка Юлия Авдеева на старте 2026 года выиграла турнир категории W75. Она рассказала, что ей в этом помогло.

«Я поменяла свою команду, место тренировок. Хотела что-то изменить уже в середине прошлого сезона, но к точке невозврата, если можно так сказать, пришла только к концу года.

Сейчас я базируюсь недалеко от Франкфурта, в Оффенбахе, в академии Tennis University. Я сюда сначала приехала на пробную неделю, мне очень понравилось, понравился процесс, тренеры, обстановка, поэтому решила здесь остаться. Поняла, что это то место, где меня точно могут чему-то научить, где смогу прибавлять в физических, технических — во всех аспектах», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.