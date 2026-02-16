Скидки
Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Частичное расписание матчей на 16 февраля (время — мск):

  • 10:10. Ива Йович (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан);
  • 11:30. Лаура Зигемунд (Германия) — Дарья Касаткина (Австралия);
  • 13:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
  • 13:00. Моюка Утидзима (Япония) — Анастасия Захарова (Россия);
  • 14:30. Елена Остапенко (Латвия) — Анна Калинская (Россия);
  • 14:30. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Эмма Радукану (Великобритания);
  • 16:00. Катержина Синякова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания);
  • 18:00. Жаклин Кристиан (Румыния) — Виктория Мбоко (Канада);
  • 19:30. Барбора Крейчикова (Чехия) — Аманда Анисимова (США).
Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
