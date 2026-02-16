Скидки
Теннисистка Авдеева назвала спортсменок, с которыми сравнивает свой стиль игры

23-летняя теннисистка Юлия Авдеева рассказала, на кого из топ-спортсменок похож её стиль игры. Она отметила белорусскую, казахстанскую и американскую теннисисток.

«Стараюсь интересоваться матчами соперниц и тех теннисисток, у кого игра похожа на мою. Всё-таки это спорт, в котором насмотренность должна быть. Я не тот человек, который совсем не смотрит теннис, пытаюсь быть вовлечённой.

Мне нравится смотреть Рыбакину, Соболенко, Анисимову — всех высоких девчонок, которые по габаритам плюс-минус похожи на меня (рост Юлии — 185 см. — Прим. «Чемпионата»). Стараюсь запоминать моменты в их игре, которые мне нравятся.
Не могу сказать, что моя игра 100% похожа на какого-то игрока, но да, это скорее высокие девочки. Даже больше схожа с Анисимовой, чем с Рыбакиной и Соболенко. Хотелось бы больше играть как Рыбакина. Но в целом у меня хорошая подача, хороший удар справа. Это два преимущества, которые есть в моей игре сейчас, но мы стараемся улучшать игру слёта, удар слева», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

