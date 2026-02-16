«Мужской теннис — для удовольствия». Юлия Авдеева — о просмотре матчей ATP и WTA

265-я ракетка мира Юлия Авдеева призналась, что предпочитает мужской теннис женскому. Она также назвала имя теннисиста, чья игра ей симпатична.

«Да, его [мужской теннис] я люблю, но смотрю для удовольствия, а женский – для насмотренности, чтобы быть в курсе событий (смеётся). Матчи женщин мне приходится заставлять себя смотреть, а теннис мужской мне просто нравится, хоть он и имеет мало общего с теннисом женским.

Больше всего мне нравится Карлос Алькарас. У него какая-то феерическая игра, такие удары. Просто круто знать, какой он атлет, что он делает на корте. Чтобы получить теннисный экстаз, мне нравится смотреть его матчи с [Янником] Синнером, например», — призналась теннисистка в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.