«Ремарк, Достоевский, Гёссе». Теннисистка Авдеева — о хобби и любимых писателях

Российская теннисистка Юлия Авдеева поделилась любимыми хобби вне спорта. Она назвала чтение и занятия математикой.

«Я очень много читаю. Вожу книги с собой, приходится много забирать из России. Люблю проводить время с собой и с книгами. Стараюсь дополнительно заниматься, например, математикой. В школе у меня были с ней проблемы, сейчас я часто открываю учебники и стараюсь развивать свой мозг, заниматься чем-то новым, что не относится к теннису. А вообще в последнее время было не так много выходных, и всё свободное время у меня приходилось на дорогу, где я и читала.

Мне нравится Ремарк, практически любая его книга. У Достоевского тоже много книг прочитала, иногда даже что-то перечитываю. Сейчас люблю читать классику – неважно, русскую или зарубежную. Стараюсь знакомиться с разными авторами, чтобы понимать, кто мне больше всего нравится, потому что в школе мы читали по большей части русскую литературу. У Ремарка я уже много книг прочла, но есть и другие авторы, например, Кронин или Гёссе – у них я пока знакома с одним-двумя произведениями, поэтому не могу назвать их любимыми авторами», — сказала Авдеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.