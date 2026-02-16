Скидки
Рублёв и Хачанов поднялись в рейтинге ATP, Медведев остался на 11-м месте

Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов прибавили по одной позиции, Даниил Медведев сохранил за собой 11-ю строчку. Топ-5 рейтинга ATP остался без изменений, испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 16 февраля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 150 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 300.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4605.
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.
6 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 4250.
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4230.
8 (7). Тейлор Фриц (США) — 4220.
9 (9). Бен Шелтон (США) — 4050.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405.

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3010.
14 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2510.
17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2360.

Анна Калинская поднялась на пять мест в рейтинге WTA, Мирра Андреева сохранила позицию
