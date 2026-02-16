Анна Калинская — Елена Остапенко: онлайн-трансляция первого круга турнира WTA-1000 в Дубае

Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдёт встреча первого круга на турнире категории WTA-1000 между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Еленой Остапенко из Латвии, занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Анна Калинская — Елена Остапенко.

По личным встречам Калинская ведёт со счётом 3-0. Она выигрывала у Остапенко в первом круге Аделаиды-2023 (6:3, 6:4), в третьем раунде Дубая-2024 (6:4, 7:5) и в третьем же круге Майами-2024 (6:3, 6:1).

Турнир в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.