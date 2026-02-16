Ива Йович победила Рахимову в первом круге «тысячника» в Дубае и сыграет со Шнайдер
20-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дуабе (ОАЭ). На старте соревнований она одолела представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (91-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 6:1.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 10:10 МСК
20
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|1
91
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Йович выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой три эйса, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Ива Йович встретится с 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.
