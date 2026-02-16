Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович — Камилла Рахимова, результат матча 16 февраля 2026, счет 2:1, 1 круг турнир WTA 1000 Дубай

Ива Йович победила Рахимову в первом круге «тысячника» в Дубае и сыграет со Шнайдер
Комментарии

20-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дуабе (ОАЭ). На старте соревнований она одолела представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (91-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 6:1.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 10:10 МСК
Ива Йович
20
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 1
         
Камилла Рахимова
91
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Йович выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой три эйса, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Ива Йович встретится с 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android