Ива Йович победила Рахимову в первом круге «тысячника» в Дубае и сыграет со Шнайдер

20-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дуабе (ОАЭ). На старте соревнований она одолела представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (91-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 1:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Йович выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой три эйса, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Ива Йович встретится с 21-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.