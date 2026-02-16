Эмма Наварро вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
19-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 10:15 МСК
80
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
19
Эмма Наварро
Э. Наварро
Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. За это время Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Русе пять подач навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Дубае Наварро сыграет с 22-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.
