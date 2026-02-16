Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена-Габриэла Русе — Эмма Наварро, результат матча 16 февраля 2026, счёт 0:2, 1 круг турнир WTA 1000 Дубай

Эмма Наварро вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

19-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 10:15 МСК
Елена-Габриэла Русе
80
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
19
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. За это время Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Русе пять подач навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Дубае Наварро сыграет с 22-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android