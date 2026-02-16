Эмма Наварро вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае

19-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. За это время Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Русе пять подач навылет, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Дубае Наварро сыграет с 22-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.