Александра Панова и Диана Шнайдер вышли во второй круг «тысячника» в Дубае в паре

Комментарии

Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер успешно стартовали на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В первом круге они обыграли россиянку Ирину Хромачёву и Алдилу Сутджиади из Индонезии со счётом 7:5, 6:2.

Дубай — парный разряд (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 11:15 МСК
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
И. Хромачёва А. Сутджиади

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Панова и Шнайдер выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Александра Панова и Диана Шнайдер сыграют с румынским дуэтом Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе.

Календарь парного турнира в Дубае
Сетка парного турнира в Дубае
