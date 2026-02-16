Александра Панова и Диана Шнайдер вышли во второй круг «тысячника» в Дубае в паре
Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер успешно стартовали на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. В первом круге они обыграли россиянку Ирину Хромачёву и Алдилу Сутджиади из Индонезии со счётом 7:5, 6:2.
Дубай — парный разряд (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 11:15 МСК
Александра Панова
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Ирина Хромачёва
Алдила Сутджиади
И. Хромачёва А. Сутджиади
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Панова и Шнайдер выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Александра Панова и Диана Шнайдер сыграют с румынским дуэтом Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе.
