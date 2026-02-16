Александр Бублик снялся с турнира ATP-500 в Дохе

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сообщил о снятии с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), который проходит с 16 по 21 февраля. В первом круге Бублик должен был играть с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Прилетел в Доху, но был вынужден сняться из-за усталости. Увидимся в Дубае», — написал Бублик в личном телеграм-канале.

На прошлой неделе Александр Бублик дошёл до полуфинала «пятисотника» в Роттердаме (Нидерланды). В январе 2026 года казахстанец выиграл титул на турнире в Гонконге и дебютировал в топ-10 рейтинга ATP. В 2025-м Бублик завоевал четыре трофея на турнирах ATP.