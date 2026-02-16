Алексей Попырин за 58 минут обыграл катарского теннисиста на старте турнира в Дохе

Австралийский теннисист 53-я ракетка мира Алексей Попырин уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Со счётом 6:0, 6:2 он одолел местного спортсмена, получившего уайлд-кард, Мубарака Шаннан Заида. Катарец не представлен в рейтинге АТР.

Встреча длилась 58 минут. За это время Попырин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Заид допустил шесть двойных ошибок, не реализовал единственный брейк-пойнт и не выполнил ни одного эйса.

Во втором круге соревнований в Дохе Попырин сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 2) — Томаш Махач (Чехия). Этот матч также состоится сегодня, 16 февраля.