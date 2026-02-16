Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мубарак Шаннан Заид — Алексей Попырин, результат матча 16 февраля 2026, счёт 0:2, первый круг турнира ATP-500 в Дохе

Алексей Попырин за 58 минут обыграл катарского теннисиста на старте турнира в Дохе
Алексей Попырин
Комментарии

Австралийский теннисист 53-я ракетка мира Алексей Попырин уверенно вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Со счётом 6:0, 6:2 он одолел местного спортсмена, получившего уайлд-кард, Мубарака Шаннан Заида. Катарец не представлен в рейтинге АТР.

Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 13:40 МСК
Мубарак Шаннан Заид
Катар
Мубарак Шаннан Заид
М. Заид
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Алексей Попырин
53
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Встреча длилась 58 минут. За это время Попырин реализовал пять брейк-пойнтов из восьми возможных, выполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Заид допустил шесть двойных ошибок, не реализовал единственный брейк-пойнт и не выполнил ни одного эйса.

Во втором круге соревнований в Дохе Попырин сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 2) — Томаш Махач (Чехия). Этот матч также состоится сегодня, 16 февраля.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
Турнир ATP-500 в Дохе: расписание матчей на 16 февраля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android