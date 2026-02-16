Касаткина вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, где сыграет с Миррой Андреевой
Поделиться
61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала победу над Лаурой Зигемунд из Германии (52-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 13:00 МСК
52
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
61
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Зигемунд один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Дарья Касаткина сыграет с действующей чемпионкой турнира 18-летней россиянкой Миррой Андреевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
15:15
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:30
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:17
-
09:49
-
09:38
-
08:30
-
00:58
-
00:07
-
00:03
- 15 февраля 2026
-
22:00
-
21:40
-
20:34
-
19:12
-
18:59
-
17:17
-
16:54
-
16:42
-
15:44
-
15:19
-
14:54
-
13:17