Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лаура Зигемунд — Дарья Касаткина, результат матча 16 февраля 2026, счет 0:2, 1 круг турнир WTA 1000 Дубай

Касаткина вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, где сыграет с Миррой Андреевой
Комментарии

61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала победу над Лаурой Зигемунд из Германии (52-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 13:00 МСК
Лаура Зигемунд
52
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Зигемунд один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Дарья Касаткина сыграет с действующей чемпионкой турнира 18-летней россиянкой Миррой Андреевой.

Календарь турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Материалы по теме
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
«Надо снимать рейтинговые очки!» Накажут ли Соболенко и Швёнтек за отказ играть в Дубае?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android