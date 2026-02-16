Скидки
Мирра Андреева и Виктория Мбоко повторили достижение WTA-тура 17-летней давности

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 19-летняя представительница Канады Виктория Мбоко стали первой парой тинейджеров с 2009 года, которой удалось войти в топ-10 рейтинга WTA. В обновлённом списке лучших игроков мира Андреева занимает седьмое место, Мбоко — 10-е.

В последний раз две юные теннисистки входили в топ-10 17 лет назад. Это были датчанка Каролина Возняцки и белоруска Виктория Азаренко, которые в дальнейшем были первыми ракетками мира и побеждали на турнирах «Большого шлема».

Мирра Андреева дебютировала в топ-10 в феврале 2025 года. Виктория Мбоко вошла в десятку лучших впервые в карьере на этой неделе.

