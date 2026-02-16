Анастасия Захарова успешно стартовала на «тысячнике» в Дубае и вышла во второй круг
Поделиться
104-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она одержала победу над японкой Моюкой Утидзимой (90-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 14:50 МСК
90
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
104
Анастасия Захарова
А. Захарова
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Утидзимы шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге на турнире в Дубае Анастасия Захарова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания).
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
16:10
-
15:15
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:30
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:17
-
09:49
-
09:38
-
08:30
-
00:58
-
00:07
-
00:03
- 15 февраля 2026
-
22:00
-
21:40
-
20:34
-
19:12
-
18:59
-
17:17
-
16:54
-
16:42
-
15:44
-
15:19
-
14:54