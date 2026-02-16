Скидки
Моюка Утидзима — Анастасия Захарова, результат матча 16 февраля 2026, счёт 0:2, первый круг турнир WTA-1000 Дубай

Анастасия Захарова успешно стартовала на «тысячнике» в Дубае и вышла во второй круг
Комментарии

104-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она одержала победу над японкой Моюкой Утидзимой (90-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 14:50 МСК
Моюка Утидзима
90
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Анастасия Захарова
104
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Утидзимы шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге на турнире в Дубае Анастасия Захарова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания).

