Анастасия Захарова успешно стартовала на «тысячнике» в Дубае и вышла во второй круг

104-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она одержала победу над японкой Моюкой Утидзимой (90-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Утидзимы шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге на турнире в Дубае Анастасия Захарова сыграет с победительницей матча Антония Ружич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания).