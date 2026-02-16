Медведев — Шан: онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе начнётся не ранее 21:00 мск

Сегодня, 16 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и китайский теннисист Цзюнчэн Шан, который занимает 261-е место в рейтинге АТР. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Цзюнчэн Шан.

Это первая очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.