Медведев — Шан: онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе начнётся не ранее 21:00 мск
Сегодня, 16 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и китайский теннисист Цзюнчэн Шан, который занимает 261-е место в рейтинге АТР. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск.
Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 21:00 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
261
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Цзюнчэн Шан.
Это первая очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.
Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
