Медведев — Шан: онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе начнётся не ранее 21:00 мск

Даниил Медведев — Цзюнчэн Шан: онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе начнётся не ранее 21:00 мск

Комментарии

Сегодня, 16 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира АТР-500 в Дохе (Катар), в котором сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и китайский теннисист Цзюнчэн Шан, который занимает 261-е место в рейтинге АТР. Встреча начнётся не ранее 21:00 мск.

Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 21:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Цзюнчэн Шан
261
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Цзюнчэн Шан.

Это первая очная встреча теннисистов в рамках турниров АТР-тура.

Турнир в Дохе проходит с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв. В финале турнира прошлого года он обыграл британского теннисиста Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
