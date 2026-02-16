Рублёв и Хачанов проиграли в стартовом матче парного разряда турнира в Дохе

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира АТР-500 в Дохе (Катар), проиграв в стартовом матче дуэту Генри Паттен (Великобритания)/Харри Хелиёваара (Финляндия) со счётом 5:7, 3:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили три подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из шести. Пара Паттен/Хелиёваара выполнила в игре семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге турнира Паттен/Хелиёваара сыграют с победителями встречи между греческо-австралийским дуэтом Стефанос Циципас/Алексей Попырин и чешско-испанской парой Томаш Махач/Хауме Мунар.
