Хачанов/Рублёв — Паттен/Хёлиёваара, результат матча 16 февраля, счёт 0:2, первый круг АТР-500 в Дохе

Рублёв и Хачанов проиграли в стартовом матче парного разряда турнира в Дохе
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира АТР-500 в Дохе (Катар), проиграв в стартовом матче дуэту Генри Паттен (Великобритания)/Харри Хелиёваара (Финляндия) со счётом 5:7, 3:6.

Доха — парный разряд (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили три подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из шести. Пара Паттен/Хелиёваара выполнила в игре семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира Паттен/Хелиёваара сыграют с победителями встречи между греческо-австралийским дуэтом Стефанос Циципас/Алексей Попырин и чешско-испанской парой Томаш Махач/Хауме Мунар.

Сетка парного разряда турнира в Дохе
Календарь парного разряда турнира в Дохе
