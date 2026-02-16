Радукану неожиданно проиграла 67-й ракетке мира в первом круге «тысячника» в Дубае
25-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану проиграла на старте турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) хорватке Антонии Ружич (67-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:5, 2:6.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:20 МСК
67
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|2
25
Эмма Радукану
Э. Радукану
Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. За время матча Антония Ружич выполнила 10 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Эмма Радукану сделала в игре шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Дубае Антония Ружич сразится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.
«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей турнира является российская теннисистка Мирра Андреева.
