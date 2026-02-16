Скидки
Эмма Радукану — Антония Ружич, результат матча 16 февраля, счёт 1:2, первый круг WTA-1000 в Дубае

Радукану неожиданно проиграла 67-й ракетке мира в первом круге «тысячника» в Дубае
25-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану проиграла на старте турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) хорватке Антонии Ружич (67-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:5, 2:6.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:20 МСК
Антония Ружич
67
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 2
         
Эмма Радукану
25
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. За время матча Антония Ружич выполнила 10 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов. Эмма Радукану сделала в игре шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Дубае Антония Ружич сразится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей турнира является российская теннисистка Мирра Андреева.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
