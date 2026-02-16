Скидки
Карен Хачанов узнал нового соперника по первому кругу турнира ATP-500 в Дохе

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов узнал своего нового соперника по первому кругу турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 16 по 21 февраля.

Изначально Хачанов (7) должен был встретиться с 37-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром. Однако он снялся с соревнований. В сетке его заменил лаки-лузер – 117-я ракетка мира 22-летний японец Синтаро Мочизуки.

Сетку турнира в Дохе возглавляет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В Дохе также выступят россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (5). Они могут встретиться друг с другом в четвертьфинале.

