Калинская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, где сыграет с Гауфф

23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв на старте соревнований латвийку Елену Остапенко (27-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Остапенко выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов. Анна Калинская сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Дубае Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.