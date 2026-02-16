Калинская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, где сыграет с Гауфф
23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв на старте соревнований латвийку Елену Остапенко (27-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:1, 6:4.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:20 МСК
27
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
23
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Остапенко выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов. Анна Калинская сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира в Дубае Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.
