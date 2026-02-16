Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Елена Остапенко, результат матча 16 февраля, счет 2:1, первый круг WTA-1000 в Дубае

Калинская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае, где сыграет с Гауфф
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв на старте соревнований латвийку Елену Остапенко (27-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:20 МСК
Елена Остапенко
27
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. За время матча Остапенко выполнила три подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 3 из 14 брейк-пойнтов. Анна Калинская сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Дубае Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android