Анна Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Гауфф в Дубае

23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с американкой Кори Гауфф.

«Она настоящий боец. Это точно будет очень тяжёлый матч. Я уже играла против неё здесь два года назад. Тогда был очень высокий уровень встречи. Я просто жду этого и очень взволнована», – сказала Калинская в интервью на корте после матча первого круга турнира.

«Тысячник» в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале прошлогоднего турнира она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.