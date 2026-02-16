Анна Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Гауфф в Дубае
23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с американкой Кори Гауфф.
Дубай (ж). 2-й круг
17 февраля 2026, вторник. 13:00 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Анна Калинская
А. Калинская
«Она настоящий боец. Это точно будет очень тяжёлый матч. Я уже играла против неё здесь два года назад. Тогда был очень высокий уровень встречи. Я просто жду этого и очень взволнована», – сказала Калинская в интервью на корте после матча первого круга турнира.
«Тысячник» в Дубае проходит с 16 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале прошлогоднего турнира она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
