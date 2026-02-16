«Отыграться было непросто». Анна Калинская — о победе над Остапенко в Дубае
Поделиться
23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу в матче первого круга «тысячника» в Дубае (ОАЭ) над латвийкой Еленой Остапенко. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:20 МСК
27
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
23
Анна Калинская
А. Калинская
— Ты отыгралась после проигранного сета. Как тебе удалось вернуть игру под контроль?
— Для меня это было непросто. Здесь другие условия, нежели в Дохе. Тут намного быстрее покрытие, плюс она очень агрессивный игрок и не дала мне почувствовать ритм в начале матча, к тому же она была очень уверена в себе. Поэтому во втором сете мне просто нужно было поверить в себя и постараться играть агрессивно, чтобы она не делала так много виннеров, – сказала Калинская в интервью на корте после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
19:56
-
19:50
-
19:17
-
18:47
-
18:43
-
18:00
-
17:59
-
17:37
-
16:10
-
15:15
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:30
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:17
-
09:49
-
09:38
-
08:30
-
00:58
-
00:07
-
00:03
- 15 февраля 2026
-
22:00
-
21:40
-
20:34