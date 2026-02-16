Скидки
«Отыграться было непросто». Анна Калинская — о победе над Остапенко в Дубае

«Отыграться было непросто». Анна Калинская — о победе над Остапенко в Дубае
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу в матче первого круга «тысячника» в Дубае (ОАЭ) над латвийкой Еленой Остапенко. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 16:20 МСК
Елена Остапенко
27
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

— Ты отыгралась после проигранного сета. Как тебе удалось вернуть игру под контроль?
— Для меня это было непросто. Здесь другие условия, нежели в Дохе. Тут намного быстрее покрытие, плюс она очень агрессивный игрок и не дала мне почувствовать ритм в начале матча, к тому же она была очень уверена в себе. Поэтому во втором сете мне просто нужно было поверить в себя и постараться играть агрессивно, чтобы она не делала так много виннеров, – сказала Калинская в интервью на корте после матча.

