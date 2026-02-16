Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова на отказе Крейчиковой вышла в третий круг «тысячника» в Дубае

Аманда Анисимова на отказе Крейчиковой вышла в третий круг «тысячника» в Дубае
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) после того, как её соперница по матчу второго круга чешка Барбора Крейчикова (53-й номер рейтинга) снялась с турнира из-за травмы бедра.

Дубай (ж). 2-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Барбора Крейчикова
53
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
6
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

За право выйти в 1/4 финала Аманда Анисимова поспорит с представительницей Сингапура Джаничей Чен, которая во втором круге турнира была сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Материалы по теме
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android