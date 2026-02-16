Аманда Анисимова на отказе Крейчиковой вышла в третий круг «тысячника» в Дубае

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) после того, как её соперница по матчу второго круга чешка Барбора Крейчикова (53-й номер рейтинга) снялась с турнира из-за травмы бедра.

За право выйти в 1/4 финала Аманда Анисимова поспорит с представительницей Сингапура Джаничей Чен, которая во втором круге турнира была сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.