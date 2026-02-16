Аманда Анисимова на отказе Крейчиковой вышла в третий круг «тысячника» в Дубае
Поделиться
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) после того, как её соперница по матчу второго круга чешка Барбора Крейчикова (53-й номер рейтинга) снялась с турнира из-за травмы бедра.
Дубай (ж). 2-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
53
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
За право выйти в 1/4 финала Аманда Анисимова поспорит с представительницей Сингапура Джаничей Чен, которая во втором круге турнира была сильнее канадки Лейлы Фернандес со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева. В финале турнира прошлого года она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 февраля 2026
-
19:56
-
19:50
-
19:17
-
18:47
-
18:43
-
18:00
-
17:59
-
17:37
-
16:10
-
15:15
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:28
-
14:04
-
14:00
-
13:30
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:01
-
11:30
-
11:30
-
11:02
-
10:30
-
10:17
-
09:49
-
09:38
-
08:30
-
00:58
-
00:07
-
00:03
- 15 февраля 2026
-
22:00
-
21:40
-
20:34