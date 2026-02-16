Скидки
Паула Бадоса — Катержина Синякова, результат матча 16 февраля, счет 2:0, 1-й круг WTA-1000 в Дубае

Паула Бадоса пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
Комментарии

70-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в стартовом матче турнира чешку Катержину Синякову (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 18:10 МСК
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Паула Бадоса
70
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Паула Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Катержина Синякова сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Дубае Паула Бадоса сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Сетка турнира в Дубае
Календарь турнира в Дубае
Калинская 4-й раз подряд одолела скандальную чемпионку ТБШ! Дальше в Дубае её ждёт Гауфф
