Паула Бадоса пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае

70-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в стартовом матче турнира чешку Катержину Синякову (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Паула Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Катержина Синякова сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Дубае Паула Бадоса сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.