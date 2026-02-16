Паула Бадоса пробилась во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае
70-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в стартовом матче турнира чешку Катержину Синякову (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 18:10 МСК
42
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
70
Паула Бадоса
П. Бадоса
Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Паула Бадоса выполнила шесть подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Катержина Синякова сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге турнира в Дубае Паула Бадоса сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
