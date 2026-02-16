Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно прибавлять». Рыбакина назвала своей целью борьбу за звание первой ракетки мира

«Нужно прибавлять». Рыбакина назвала своей целью борьбу за звание первой ракетки мира
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, является ли борьба за лидерство в мировом рейтинге её целью на текущий сезон.

«Это точно одна из моих целей. Но всё зависит от того, как будут выступать другие девушки и какие будут результаты. Сезон очень длинный. Нет времени останавливаться. Нужно прибавлять каждый день», – приводит слова Рыбакиной подкаст AlErsalpod.

Ранее Рыбакина ещё ни разу не поднималась выше третьего места в рейтинге WTA. Сейчас у Рыбакиной 7523 очка. У второй ракетки мира польки Иги Швёнтек в активе 7803. У нынешней первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко – 10 870 очков.

Материалы по теме
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Мирра может опуститься на три места, а Рыбакина – ворваться в топ-2. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android