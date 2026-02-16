«Нужно прибавлять». Рыбакина назвала своей целью борьбу за звание первой ракетки мира

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, является ли борьба за лидерство в мировом рейтинге её целью на текущий сезон.

«Это точно одна из моих целей. Но всё зависит от того, как будут выступать другие девушки и какие будут результаты. Сезон очень длинный. Нет времени останавливаться. Нужно прибавлять каждый день», – приводит слова Рыбакиной подкаст AlErsalpod.

Ранее Рыбакина ещё ни разу не поднималась выше третьего места в рейтинге WTA. Сейчас у Рыбакиной 7523 очка. У второй ракетки мира польки Иги Швёнтек в активе 7803. У нынешней первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко – 10 870 очков.