Синнер обыграл Махача и вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче турнира чеха Томаша Махача (31-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.
Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 19:40 МСК
31
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Янник Синнер выполнил семь подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач выполнил в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Дохе Янник Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.
