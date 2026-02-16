Синнер обыграл Махача и вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче турнира чеха Томаша Махача (31-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Янник Синнер выполнил семь подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач выполнил в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Дохе Янник Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.