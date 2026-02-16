Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Томаш Махач, результат матча 16 февраля, счёт 2:0, первый круг АТР-500 в Дохе

Синнер обыграл Махача и вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче турнира чеха Томаша Махача (31-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 19:40 МСК
Томаш Махач
31
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча Янник Синнер выполнил семь подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач выполнил в игре один эйс, допустил четыре двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Дохе Янник Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Материалы по теме
Проблемы не только с французами, но и с левшами. Помешает ли Медведеву в Дохе юный китаец?
Проблемы не только с французами, но и с левшами. Помешает ли Медведеву в Дохе юный китаец?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android