Арина Соболенко показала, как отпраздновала День святого Валентина со своим бойфрендом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как отпраздновала День святого Валентина (14 февраля). 27-летняя Соболенко провела праздник со своим бойфрендом бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии – 2026 Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 6:4, 4:6 уступила чемпионке Уимблдона-2022 казахстанке Елене Рыбакиной (5).

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае.