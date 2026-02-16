Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Циципасом
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче соревнований китайца Цзюнчэн Шана (261-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 21:10 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
261
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Цзюнчэн Шан сделал в игре один эйс, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и тунисским теннисистом Эшарги Моэ.
