Теннис

Даниил Медведев — Цзюнчэн Шан, результат матча 16 февраля, счёт 2:0, первый круг АТР-500 в Дохе

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Циципасом


11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче соревнований китайца Цзюнчэн Шана (261-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Доха (м). 1-й круг
16 февраля 2026, понедельник. 21:10 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Цзюнчэн Шан
261
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Цзюнчэн Шан сделал в игре один эйс, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Дохе Даниил Медведев сразится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и тунисским теннисистом Эшарги Моэ.


