Алькарас и Синнер отдельно получили по $ 1,2 млн от владельцев турнира в Дохе — источник

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер получили от организаторов турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) приблизительно по $ 1,2 млн лишь за приезд и участие в соревнованиях, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники в туре.

Нельзя не отметить, что даже чемпион турнира в Дохе получит гораздо меньшие призовые – $ 529,945. По информации инсайдеров, владельцы соревнований всеми способами хотят повысить внимание к турниру, чтобы впоследствии он стал «Мастерсом».

Алькарас в первом круге турнира в Дохе сразится с 30-й ракеткой мира из Франции Артуром Риндеркнешем, а Синнер уже обыграл чеха Томаша Махача (31-й номер рейтинга).

